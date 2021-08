Gevaccineerden lopen drie keer minder kans op coronabesmetting

De kans dat je positief test op het coronavirus is drie keer kleiner als je gevaccineerd bent. Dat concluderen Britse onderzoekers. Ook is de kans dat je het virus doorgeeft kleiner. Maar dus bepaald niet nul.

"Deze resultaten bevestigen onze eerdere gegevens, die aantonen dat twee doses van een vaccin een goede bescherming bieden tegen een infectie", aldus professor Paul Elliott. "Toch bestaat er altijd een risico op besmetting, aangezien geen enkel vaccin 100 procent effectief is."

Het onderzoek van Imperial College London vond tussen 24 juni en 12 juli plaats onder 98.000 mensen. Op dat moment was 1 op de 160 Britten besmet. Dat liep daarna nog op tot 1 op de 65 Britten. In het VK is 73 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.