Een liedje in je hoofd? Daar word je juist gelukkig van

Zo'n overbekend refreintje dat maar niet uit je hoofd wil? Laat het lekker zitten, je wordt er gelukkig van toont nieuw onderzoek aan. Nog beter: luister naar echte muziek.

Want als we naar muziek luisteren wordt het beloningssysteem in onze hersenen geactiveerd. Dat geeft een prettig gevoel, schrijft de Volkskrant. Maar heb je geen muziek bij de hand dan levert zelfs een liedje in je hoofd je al een verhoogd geluksgevoel op. Dat staat in een studie die in vakblad The Journal of Neuroscience verscheen.

"Als je geen livemuziek bij de hand hebt en je voelt je niet goed, dan kun je je beter gaan voelen door in gedachten een liedje op te roepen", zegt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU. "Een bijzondere vondst," vindt de hoogleraar die niet meewerkte aan de studie.

De onderzoekers ontdekten dat bij het luisteren van een liedje in je hoofd hetzelfde hersengebiedje actief wordt als bij echte muziek. Onze hersenen proberen namelijk steeds te voorspellen wat de muziek gaat doen. En juist dat voorspellende aspect zorgt voor het goede gevoel, ongeacht of de voorspelling juist is.