Oxford-wetenschapper: groepsimmuniteit onmogelijk door deltavariant

Die zo gewenste groepsimmuniteit tegen Covid-19 raakt steeds verder uit zicht. Volgens een wetenschapper van Oxford zorgt de deltavariant ervoor dat het virus kan blijven circuleren.

"We weten heel zeker dat de deltavariant ook gevaccineerde mensen besmet en dat betekent dat iedereen die niet is gevaccineerd op een zeker moment het virus op zal lopen," zegt Sir Andrew Pollard, infectie- en immuniteitsprofessor aan Oxford, die meewerkte aan de ontwikkeling van het vaccin op een parlementaire vergadering dinsdag. Groepsimmuniteit is 'geen optie' aldus de professor.

Pollard acht het onwaarschijnlijk dat groepsimmuniteit ooit wordt bereikt en stelt dat de volgende variant 'misschien nog wel beter is in de verspreiding onder gevaccineerde groepen mensen.'

De coronavaccins vervullen nog wel hun primaire taak, namelijk beschermen tegen ernstige ziekte, maar ze bieden niet de door sommige experts gehoopte groepsimmuniteit zoals die bijvoorbeeld wel is bereikt met mazelen. Dat komt omdat iemand die gevaccineerd is tegen mazelen, het virus niet meer kan overdragen.

Maar dat geldt niet voor de deltavariant van Covid-19. "We hebben niets dat de verspreiding van het virus kan tegenhouden," aldus Pollard.