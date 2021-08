Studie: Wandelen is goed voor de hersenen, zeker op latere leeftijd

Steeds meer mensen zijn in coronatijd lekker aan de wandel gegaan. En niet voor niets: binnen zes maanden verbetert het geheugen en neemt de witte stof in de hersenen toe, blijkt uit een nieuwe studie onder 60-plussers.

Dubbel goed nieuws dus: de verbetering van het brein gaat snel én vindt ook op latere leeftijd nog plaats. Agnieszka Burzynska, een professor in de neurowetenschappen aan Colorado State University verzamelde met collega's hersenscans en cognitieve tests van een groep gezonde, maar sedentaire volwassenen tussen de 60 en 79 jaar oud.

Zij moesten óf drie keer per week 40 minuten gaan wandelen, óf dansen óf evenwichts- en krachtoefeningen doen. De lichamelijke conditie van alle deelnemers verbeterde in dat half jaar, maar veranderde hun brein ook? Dat hing af van het type lichaamsbeweging. De groep wandelaars boekte de beste resultaten: de witte massa in hun hersenen en hun geheugen verbeterde het meest. De dansgroep zag ook nog wel wat positieve effecten, maar de hersenen van de groep die de oefeningen deed, bleven onveranderd.

Conclusie van de onderzoekers: ga wandelen, zeker op latere leeftijd.