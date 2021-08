Niet voorbehouden aan mensen: ook apen geven een hand ter begroeting

Niets menselijks is de aap vreemd. Net als wij groeten ze elkaar of nemen ze afscheid. Tot nu toe werd gedacht dat dit soort sociale etiquette was voorbehouden aan mensen.

Onderzoekers observeerden in totaal 1242 interacties van bonobo's en chimpansees. Ze ontdekten dat hun begroetingen behoorlijk lijken op die van mensen, zo schrijven ze in vakblad iScience.

Als mensapen willen spelen, kijken ze bijvoorbeeld eerst of de ander daar ook zin in heeft. "Dat doen ze onder meer door oogcontact te maken of elkaar een hand te geven", zegt Liesbeth Sterck, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht in de Volkskrant. "En als ze afscheid nemen, doen ze hetzelfde."

Ook kunnen ze ruzies bijleggen, aldus Sterck. "Als er een nieuw mannetje in de groep komt, is er eerst vaak agressie. Maar daarna verzoenen ze zich vaak."

Het is zelfs zo dat ze onderscheid maken tussen de begroeting van kennissen en vrienden, net als wij. "Van mensen die je vaak ziet, weet je wat je kunt verwachten. Bij vrienden volstaat een omhelzing."