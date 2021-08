Long covid ontstaat mogelijk door ander virus

Mensen die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting, vechten mogelijk nog tegen een ander virus dan Covid-19.

Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat de meerderheid van mensen met long covid ook last heeft van de reactivering van het Epstein-Barr-virus (EBV). Het zou weer actief worden door de coronabesmetting.

EBV is een van de meest voorkomende virussen op de wereld. Bijna iedereen is ermee besmet, maar het wordt na de eerste infectiefase inactief en blijft sluimeren in het lichaam. In periodes van psychische of fysieke stress kan het weer actief worden en griepachtige verschijnselen veroorzaken.

"We ontdekten dat 73 procent van de mensen met long covid ook positief testte op de reactivering van EBV," aldus bioloog Jeffrey Gold. Bovendien zijn de verschijnselen hetzelfde: vermoeidheid, huiduitslag en gezwollen, rode vingers en tenen.

Ook in Europa en China zijn studies gedaan die aantonen dat EBV bij sommige mensen gereactiveerd wordt door het coronavirus.