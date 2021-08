Wetenschappers ontdekken nieuw eiland: ‘s werelds noordelijkste stukje land

Wetenschappers hebben een nieuw eiland ontdekt voor de kust van Groenland. Het is het meest noordelijke stukje land ter wereld en kwam tevoorschijn na de verschuiving van een pak ijs.

"Het was niet onze intentie om een nieuw eiland te ontdekken," zegt poolreiziger en hoofd van het arctisch onderzoeksstation op Groenland, Morten Rasch. "We gingen er alleen heen om samples te verzamelen."

De wetenschappers dachten eerst dat ze op Oodaaq waren aangekomen, een eiland dat door een Deens onderzoeksteam in 1978 is ontdekt. Pas later, toen ze de exacte locatie opzochten, bleek het om een nieuw eiland te gaan dat 780 meter naar het noordwesten lag.

"Het is een beetje zoals ontdekkingsreizigers vroeger, die dachten op een bepaalde plaats aangekomen te zijn, terwijl later bleek dat ze heel ergens anders waren," klinkt het met gevoel voor avontuur.

Het kleine eiland is maar 30 meter in doorsnee en heeft een piek van 3 meter. Het land bestaat uit modder van de zeebodem en morene, de grond die achterblijft als een gletsjer verdwijnt. Het onderzoeksteam adviseert de naam 'Qeqertaq Avannarleq', wat 'meest noordelijk gelegen eiland' betekent in het Groenlands.

Geen klimaatverandering

Hoewel het eiland tevoorschijn kwam doordat een pak ijs is opgeschoven, is de ontdekking van het land geen direct gevolg van klimaatverandering, benadrukken onderzoekers.

Volgens professor Rene Forsberg van het Deense ruimtevaartinstituut heeft het gebied ten noorden van Groenland de dikste laag ijs van de noordpool. Het is nu nog zo'n 2 tot 3 meter dik in de zomer, terwijl dat ongeveer 4 meter was toen hij in 1978 meeging op de expeditie waarbij Oodaaq is ontdekt.

Of het nieuwe eiland de status van meest noordelijk gelegen stuk land behoudt, is nog de vraag. Daarvoor moet het wel boven zeeniveau blijven bij vloed. "Het voldoet nu aan de criteria van een eiland," zegt Forsberg. Maar hij waarschuwt: "Deze kleine eilandjes komen en gaan."