Zoveel moet je sporten om een dag zitten te compenseren

Zitten, het is prettiger dan staan en dus zitten we wat af. Veel meer dan goed voor ons is. Gelukkig is de schade te herstellen: met 30 tot 40 minuten per dag stevig bewegen compenseren we onze sedentaire leefstijl.

Dagelijks tot 40 minuten 'matig tot intensief bewegen' is genoeg om 10 uur zitten per dag goed te maken. Al helpt elke minuut bewegen en is zelfs staan beter. Dat blijkt uit een overzichtsstudie van negen eerdere onderzoeken waar in totaal meer dan 44.000 mensen uit vier landen aan meededen door een fitnesstracker te dragen.

De onderzoekers concluderen dat het risico op een vroegtijdige dood omhoog gaat bij mensen met een sedentaire leefstijl naar mate de gematigd intensieve lichaamsbeweging afneemt.

"Bij mensen die 30 tot 40 minuten per dag matig tot intensief bewegen is het verband tussen veel zitten en hun sterftekans niet significant anders dan bij mensen die weinig zitten," schrijven de onderzoekers in vakblad British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Met andere woorden: 40 minuten stevig wandelen, een beetje doorfietsen of bijvoorbeeld tuinieren is al voldoende om al het zitten te compenseren. Je kans om dood te gaan is dan weer even groot als voor mensen die niet de hele dag zitten.