Bedenker coronavaccin hekelt ego’s universiteit: ‘Bij big pharma is het beter’

Wetenschappers zouden veel meer vooruitgang boeken bij het oplossen van wereldproblemen als ze hun ego's aan de kant zetten en beter samenwerken. Dat zegt professor Katalin Karikó, die het Pfizer-vaccin bedacht.

De bescheiden Hongaarse, die nu voor het Duitse BioNTech werkt, werd decennialang tegengewerkt en moest zelfs vertrekken bij de universiteit waar ze werkte, terwijl ze bezig was met de ontwikkeling van de mRNA-technologie achter de vaccins van Pfizer en Moderna.

Donderdag werd ze geëerd met een belangrijke prijs voor wetenschappelijke doorbraken ter waarde van ruim 2,5 miljoen euro. "Als zoveel mensen in een bepaald onderzoeksveld samenkomen in een kamer en hun namen, hun ego's, hun titels vergeten en enkel nadenken, dan zouden ze met zoveel oplossingen komen voor zoveel dingen, maar al die titels staan in de weg," zegt Karikó tegen The Guardian.

"Mensen houden ervan om big pharma te haten, maar die mensen zijn zo slim," zegt ze. "Toen ik van de universiteit naar een bedrijf ging, interesseerde het hen daar niets in hoeveel commissies ik zat, hoeveel papers ik had geschreven. Wat telt is dat je een product hebt en dat het werkt. Het ego wordt weggevaagd. Dat is zoveel beter."