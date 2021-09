Immuunsysteem kinderen verbetert als ze veel in het groen spelen

Plantjes water geven, in het groen spelen en zelfs een klein bos laten groeien, Finse kinderen gingen voor een experiment bij de kinderopvang veel meer de natuur in. De resultaten ware verrassend: hun immuunsysteem verbeterde al in een paar weken.

De diversiteit van de darmflora en huidbacteriën van kinderen werd in slechts 28 dagen al gezonder toen kinderopvangmedewerkers een grasveld uitrolden, wat struiken plantten en kinderen lieten zorgen voor groente- en fruitgewassen.

Vergeleken met stadskinderen die op een tegelondergrond speelden, hadden de 3- tot 5-jarigen in de groene kinderopvangcentra binnen vier weken al meer T-cellen en andere immuunmarkers aangemaakt.

"We ontdekten ook dat de darmflora van kinderen die sindskort in het groen speelden gelijk werd aan die van kinderen die elke dag het bos in gingen," aldus milieuwetenschapper Marja Roslund van de universiteit van Helsinki.

Meer zon

Eerder onderzoek toonde al aan dat de blootstelling aan bos en natuur gelinkt is aan een beter werkend immuunsysteem, maar het is nog niet duidelijk hoe dat kan. Het Finse experiment is het eerste dat de stadse omgeving van een kind bewust manipuleert en test welke veranderingen er in het microbioom en het immuunsysteem optreden.

De kinderen waren slechts vier weken in het groen bezig en ontwikkelden in die korte tijd dus al behoorlijke verbeteringen van het immuunsysteem en de darmbacteriën. Hoe dat kan is onduidelijk. Mogelijk heeft het niet enkel met het groen te maken, maar ook met de gezondere lucht, meer zon, meer beweging of meer rust in het hoofd.