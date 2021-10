Piepklein beetje lichaamsbeweging is al goed voor je geheugen

Zelfs een heel klein beetje lichaamsbeweging is al goed voor je geheugen, blijkt uit een klein onderzoek van Japanse en Amerikaanse wetenschappers.

Zij lieten 36 gezonde, jonge volwassenen 10 minuten yoga of tai chi doen. Daarna bleken ze beter in staat om zich te herinneren waar hun sleutels lagen. Vlak na de lichte vorm van beweging deden de onderzoekers hersenscans, waarop te zien was dat de verbindingen tussen delen in de hippocampus, verantwoordelijk voor verwerking en opslag van herinneringen, waren verbeterd.

"De hippocampus is cruciaal voor het vormen van nieuwe herinneringen. Het is een van de eerste hersengebieden die verslechtert als we ouder worden en nog meer bij Alzheimer," zegt onderzoeksleider en professor in de neurobiologie Michael Yassa. "Het verbeteren van de functie van de hippocampus is veelbelovend voor een beter geheugen in het dagelijks leven."

En daar hoeven we dus maar een heel klein beetje voor in beweging te komen. "Zelfs een korte wandeling heeft al effect," aldus Yassa.