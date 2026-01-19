ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 6:16
bijgewerkt om maandag, 19 januari 2026 om 6:29
anp190126046 1
- De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social zijn dreigement richting Groenland herhaald. "De NAVO zegt al twintig jaar lang tegen Denemarken dat 'ze de Russische dreiging bij Groenland moet weghouden'. Helaas is Denemarken er niet in geslaagd er iets aan te doen. Nu is het tijd en het zal gebeuren!", schrijft Trump op Truth Social.
Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij wil dat Groenland onderdeel wordt van de Verenigde Staten. Het eiland is een autonoom onderdeel van Denemarken.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

265475330_m

Hartaanval zonder borstpijn: daarom lopen juist vrouwen groter risico

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

ANP-402348889

Deze populaire work-out is geliefd bij veel beroemdheden. En de wetenschap is het met hen eens

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

Loading