Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

Donald Trump is nog steeds woest dat hij afgelopen jaar de Nobelprijs voor de Vrede is misgelopen. Hij heeft daarom een oorlogszuchtige brief gestuurd naar de ambassadeur van Noorwegen , waarin hij vertelt dat hij niet meer geïnteresseerd is in vrede en dat Groenland snel bij de VS zal horen.

We zien een persoonlijke vendetta van Trump tegen de rest van de wereld ontspinnen vanwege zijn gekrenkte ego. En ondertussen heeft hij naast Groenland zijn zinnen alweer gezet op Canada, met de smoes dat ze zichzelf niet kunnen verdedigen.

De brief

“Beste Jonas, aangezien jouw land heeft besloten mij géén Nobelprijs voor de Vrede te geven, ondanks het feit dat ik acht oorlogen heb gestopt en méér, voel ik mij niet langer verplicht om uitsluitend in termen van vrede te denken. Vrede zal altijd belangrijk blijven, maar ik kan nu ook kijken naar wat goed en juist is voor de Verenigde Staten van Amerika.

Denemarken kan dat gebied niet beschermen tegen Rusland of China. En waarom zouden zij überhaupt een eigendomsrecht hebben? Er zijn geen geschreven documenten, alleen het verhaal dat er honderden jaren geleden eens een boot is geland. Maar wij zijn daar óók met boten aangekomen.

Ik heb meer gedaan voor de NAVO dan wie dan ook sinds de oprichting, en nu is het tijd dat de NAVO iets terugdoet voor de Verenigde Staten. De wereld is niet veilig zolang wij geen volledige en totale controle over Groenland hebben.

Dank u wel.

President DJT”