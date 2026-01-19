ECONOMIE
Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

Politiek
door Pieter Immerzeel
maandag, 19 januari 2026 om 10:32
ANP-470856797
Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot spreekt in Nieuwsuur klare taal over de imperialistische politiek van de Amerikaanse leider Donald Trump. De ervaren diplomaat maakt een vergelijking met de jaren 30 van de vorige eeuw en ziet Canada als volgende sneuvelen 'als we niet eindelijk een keer onze tanden laten zien'.
Bot, die minister van Buitenlandse Zaken was in de kabinetten Balkenende II en III van 2003 tot 2007, doet een dringend beroep op minister David van Weel en zijn Europese collega's om in te grijpen nu Amerika Groenland dreigt in te lijven.
"Het is zorgelijk en het wordt nog zorgelijker als we niet eindelijk een keer onze tanden laten zien”, waarschuwt Bot. “Trump zal zijn schouders ophalen. Als dit succesvol is wordt Canada opgediend. Hoe is dat nou gegaan tussen 1933 en 1940? Je ziet hetzelfde scenario. Dat we erbij stonden en naar keken, dat we zeiden 'och jee, wat is dat toch vreselijk', maar het zal meevallen. Het zal ons niet treffen. En voordat je het weet, ben jij het volgende slachtoffer."
Bron: X – dr. Marina

