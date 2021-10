Mogelijk voor het eerst ooit planeet ontdekt buiten ons sterrenstelsel

De ontdekking van een planeet buiten onze Melkweg, het zou een unicum zijn. Helaas krijgen wetenschappers pas over zeventig jaar de bevestiging of het ook echt om een nieuwe planeet gaat.

De Amerikaanse ruimtetelescoop Chandra zag een verflauwing van de straal van dubbelster M51-ULS-1 in sterrenstelsel Messier 51 op 28 miljoen lichtjaar van de aarde. Daaruit concluderen wetenschappers dat er een planeet 'door het beeld' vloog. De röntgenstraling werd urenlang geblokkeerd. Op basis daarvan stelden de onderzoekers vast dat de planeet ongeveer zo groot moet zijn als Saturnus en twee keer zover van zijn ster af staat.

Het lijkt erop dat we dus met een nieuwe planeet te maken hebben, maar de baan om zijn ster is zo lang dat pas over zeventig jaar kan worden bevestigd dat het echt om een planeet gaat en niet om iets anders dat door de ruimte vliegt.

In totaal hebben de wetenschappers, wier studie maandag in Nature Astronomy verschijnt, 238 sterren in drie sterrenstelsels bekeken. Alleen bij M51-ULS-1 is een planeet gevonden. Kans op leven is er overigens niet. Daarvoor is er veel te veel straling.

Er zijn al bijna 5.000 exoplaneten ontdekt, maar dat zijn planeten die niet om onze zon draaien, maar wel in ons sterrenstelsel. De meesten staan binnen zo'n 3.000 lichtjaar afstand. De nieuwe ontdekking is dus van een heel andere orde.