‘Meer Amerikanen levertransplantatie nodig door alcoholmisbruik tijdens pandemie’

Het aantal Amerikanen dat een levertransplantatie nodig heeft als gevolg van alcoholmisbruik is tijdens de coronapandemie sterk gestegen, schrijven onderzoekers dinsdag.

Vijftig procent meer mensen dan verwacht kregen vanwege alcoholische hepatitis een levertransplantatie of kwamen op de wachtlijst.

Voor deze studie vergeleken onderzoekers van de universiteit van Michigan het aantal mensen dat tussen maart 2020 en januari 2021 op de wachtlijst kwam voor een levertransplantatie met data van voor de pandemie. Ze keken ook naar de maandelijkse verkoopcijfers van alcohol tussen 2016 en 2021.

Zowel het aantal mensen op de wachtlijst voor een nieuwe lever als de alcoholverkoop nam toe tijdens de pandemie, schrijven ze in vakblad JAMA Network Open. Dat betekent niet dat het een de oorzaak is van het ander. Bovendien is hepatitis door alcohol meestal het gevolg van heel lang heel veel drinken, maar wetenschappers zeggen dat het ook kan ontstaan door veel drinken in korte tijd, schrijft CNN.

Meer drinken

Opvallend: volgens onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration claimen Amerikanen zelf dat ze evenveel alcohol drinken als voor de pandemie, maar de verkoopcijfers laten iets anders zien. Er werd vanaf maart 2020 veel meer drank verkocht en dat bleef sindsdien zo.

Tussen maart 2020 en januari 2021 kwamen er in de VS 51.488 meer mensen op de wachtlijst voor een nieuwe lever. Er werden iets meer dan 32.000 levertransplantaties uitgevoerd, die nodig waren vanwege alcoholmisbruik.

Het aantal mensen dat een levertransplantatie nodig had om andere redenen dan alcoholische hepatitis bleef ongeveer gelijk. "Hoewel we de causaliteit niet kunnen bevestigen, lijkt de disproportionele toename van transplantaties in combinatie met de stijging van de alcoholverkoop wel in die richting te wijzen," schrijven de onderzoekers.