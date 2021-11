Is er een klik met je date? Dan loopt je hartslag synchroon

Een harde lach, een schalkse blik, op een eerste date zijn er tal van signalen die wijzen op een klik, maar er blijkt een veel onbewuster teken dat je echt voor elkaar gemaakt bent: je synchrone hartslag.

Onderzoekers van de universiteit van Leiden lieten heteroseksuele deelnemers op blinddate gaan in een gecontroleerde setting: ze zaten in een 'date-cabine' met tal van sensoren, die de fysieke reacties registreerden, zoals hartslag en zweten, maar ook andere interacties, zoals glimlachen of oogcontact zoeken.

"We ontdekten dat als de deelnemers zich aangetrokken voelden tot elkaar, hun hartslag synchroon ging lopen," zegt onderzoeksleider en psycholoog Eliska Prochazkova tegen Science Alert. "Als bij de een de hartslag omhoog ging, gebeurde dat ook bij de ander. En daalde iemands hartslag, dan volgde de hartslag van de ander."

Zweten volgde eenzelfde synchroniserend patroon, aldus de onderzoekers, zelfs als meer expliciete gebaren, zoals hard lachen of glimlachen dat niet deden. Het maakt het belang duidelijk van onbewuste fysiologische verbinding bij de ontwikkeling van romantische aantrekkingskracht, denken de onderzoekers.

Het is mogelijk dat meer zichtbare vormen van nabootsing van elkaars gedrag, zoals hard lachen om dezelfde grappen, enkel een oppervlakkig niveau van synchroniteit laat zien, terwijl de veel subtielere micro-expressies een diepere, emotionelere connectie aantonen. "Tijdens deze momenten faciliteert een gemeenschappelijke fysiologische staat het gevoel van een klik," aldus Prochazkova.

De onderzoekers, wier studie in vakblad Nature Human Behaviour verscheen, benadrukken wel dat er nog veel meer onderzoek nodig is om de aard van het verband verder uit te zoeken.