Studie: luchtvervuiling vermindert mogelijk de vruchtbaarheid

De mensheid wordt minder vruchtbaar. Volgens een overzichtsstudie is dat mogelijk een gevolg van luchtvervuiling door fossiele brandstoffen, schrijft The Guardian.

Een op de tien Deense kinderen wordt geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling. Meer dan een vijfde van de Deense mannen krijgt nooit kinderen. Het aantal miskramen is sinds 1990 toegenomen. De studie, die in vakblad Nature Reviews Endocrinology verscheen, richt zich op Denemarken, maar de trend is ook in andere geïndustrialiseerde landen zichtbaar.

Er is een groeiende hoeveelheid bewijs dat mensen minder vruchtbaar zijn geworden. Denk aan slechtere kwaliteit van sperma en eicellen, vroegtijdige puberteit bij meisjes, meer genitale afwijkingen bij jongens en tienduizenden gevallen van teelbalkanker.

Daar is geen evolutionaire verklaring voor, omdat daarvoor veel meer tijd nodig is dus zeggen de Deense onderzoekers dat er dringend gekeken moet worden naar omgevingsfactoren, zoals chemicaliën van fossiele brandstoffen.

Hormoonstelsel

Restanten van fossiele brandstoffen zijn teruggevonden in het bloed van mensen, de urine, zaad, placenta, moedermelk en het vetweefsel. Veel van deze vervuilende stoffen verstoren het hormoonstelsel in het lichaam en hebben zo een negatief effect op de vruchtbaarheid.

"We weten van talloze experimenten bij dieren dat plastic, chemicaliën enzovoorts problemen kunnen veroorzaken bij de voortplanting," zegt onderzoeksleider en professor Niels Erik Skakkebæk van de universiteit van Kopenhagen. "Zulke studies kunnen we niet bij mensen doen uit ethische redenen."

Er zijn wel onderzoeken die voorzichtig aantonen dat deze chemicaliën ook gelinkt kunnen worden aan voortplantingsziekten bij mannen. Maar deze verbanden moeten nog nader worden onderzocht op causaliteit. Veranderingen in leefstijl, zoals lichaamsbeweging, roken, obesitas en alcoholgebruik kunnen ook een rol spelen.