Studie: ‘Houtkachels veroorzaken bijna de helft van kankerverwekkende stoffen in de lucht’

Houtkachels zijn nog schadelijker dan gedacht, blijkt opnieuw uit een studie. In stedelijke gebieden zouden ze verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de kankerverwekkende stoffen door luchtvervuiling.

Bij de verbranding van hout komen meer schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) vrij dan bij diesel- of benzinegebruik in auto's, schrijft The Guardian.

Vrachtwagen

Het onderzoek is uitgevoerd in Athene, maar de Griekse wetenschappers benadrukken dat de situatie in heel Europa vergelijkbaar is. Zo is er ook een studie van vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk waarin is aangetoond dat houtkachels thuis de grootste bron van fijnstof zijn in het land. Ze produceren drie keer meer schadelijke stoffen dan wegverkeer, terwijl slechts 8 procent van de bevolking een kachel heeft.

Zelfs moderne houtkachels met een ecokeurmerk stoten meer dan 750 keer zoveel fijnstof uit als een vrachtwagen. Houtkachels verdrievoudigen ook de luchtvervuiling in huis en zouden verkocht moeten worden met een gezondheidswaarschuwing vinden wetenschappers.

Vooral in de winter

Voor het nieuwe onderzoek, dat in vakblad Atmospheric Chemistry and Physics verscheen, namen wetenschappers een jaar lang elke dag samples van de lucht in Athene. Die analyseerden ze op 31 soorten PAK's en een aantal andere chemische stoffen. Specifieke deeltjes zijn toe te schrijven aan verschillende vervuilingsbronnen. Zo konden ze vaststellen dat 31 procent van de jaarlijkse hoeveelheid PAK's afkomstig was van houtverbranding, vooral in de winter. 33 procent kwam van diesel en olie en 29 procent van benzine.

Maar sommige PAK's zijn meer kankerverwekkend dan anderen. Als dit werd meegenomen in de analyse steeg het aandeel door verbranding van hout naar 43 procent, diesel en olie naar 36 procent en dat van benzine daalde naar 17 procent. "We weten dat de rook van houtverbranding veel giftiger is dan die van andere brandstoffen," zegt onderzoeker Athanasios Nenes. Volgens hem maken de resultaten duidelijk dat houtverbranding voor grote gezondheidsschade kan zorgen.

Gary Fuller van het Imperial College London, die niet bij het onderzoek was betrokken, reageert in The Guardian: "We hebben de neiging om te denken dat een houtkachel niet zo schadelijk is, omdat hout een natuurproduct is. Maar deze metingen herinneren ons eraan dat houtverbranding heel vervuilend is."