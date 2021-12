Duizendpoot zo groot als een auto ontdekt in Verenigd Koninkrijk

Ooit kropen er duizendpoten over de aarde zo groot als een auto. Deze huiveringwekkende ontdekking deden Britse onderzoekers op het strand van Engeland.

Daar vonden ze fossiele overblijfselen van de Arthropleura. Dit geslacht van duizendpotigen leefden vermoedelijk zo'n 326 miljoen jaar geleden, nog ver voor de dinosaurussen. Vermoedelijk was het beest zo'n 2,7 meter lang en woog het tegen de 50 kilo.

De onderzoekers ontdekten de enorme duizendpoot per toeval toen een blok zandsteen in Howick Bay in het Engelse Northumberland van een klif afbrak en openbarstte. Onderzoeker Neil Davies: “De manier waarop het rotsblok was gevallen en opengebarsten, zorgde ervoor dat het fossiel perfect zichtbaar werd. Vervolgens werd het ontdekt door één van onze PhD-studenten die toevallig langsliep. Het fossiel was zo groot, dat we ’t met z’n vieren moesten dragen. Het was een ongelofelijk opwindende vondst.”

Om zo groot te kunnen worden, moet de Arthopleura veel hebben gegeten. “Hoewel we niet zeker kunnen weten wat ze aten, waren er destijds tal van voedzame noten en zaden beschikbaar,” legt Davies uit. “Daarnaast waren het mogelijk zelfs roofdieren die zich af en toe te goed deden aan andere ongewervelde dieren en zelfs kleine gewervelden, zoals amfibieën.”

Het is pas de derde Arthopleura die ooit is gevonden. De andere twee zijn in Duitsland ontdekt, maar waren veel kleiner. Het zijn de grootste bekende ongewervelde dieren.