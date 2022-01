Overbevolking is een mythe: “De verloedering van de aarde is een gevolg van ons eigen verbruik”

Er zijn te veel mensen op de wereld, het is een mythe die in coronatijd weer extra vaak van stal wordt gehaald. Demografe Soumaya Majdoub (38) legt in Vlaamse krant De Standaard haarfijn uit waarom er helemaal geen overbevolking is.

Er zijn hooguit te veel westerse mensen, die te veel consumeren. "De groei van de bevolking is maar verantwoordelijk voor minder dan een derde van de stijging van de consumptie, en dus van de impact op het klimaat en het verbruik van grondstoffen," legt Majdoub uit. "Bovendien is bevolkingsgroei geen optelsom van mensen, een belang­rijk deel is het gevolg van de daling in sterfte en de toename van de levens­verwachting. Stellen we ons dan de vraag of het niet beter is om korter te leven en zo uit te sparen op de sociale zekerheid? Nee toch! Uiteraard, meer mensen op aarde bete­kent ook een stijgende vraag naar huisvesting en een impact op de ruimte en de natuur, maar de hoofdreden van de klimaat­verandering en de verloedering van de aarde is ons verbruik."

"Vandaag is 10 procent van de totale ­wereldbevolking verantwoordelijk voor bijna­ 40 procent van al het energieverbruik. Kijken we naar de CO2-uitstoot, dan is het zo dat de rijkste helft van de wereldbevolking liefst 86 procent van de globale CO2-uitstoot veroorzaakt. Zelfs als er in de lage-inkomenslanden een paar miljard mensen zouden bijkomen, scheelt dat amper­ in uitstoot. Toch worden die landen voortdurend met de vinger gewezen, omdat mensen er gemiddeld meer kinderen krijgen. We zouden beter in de spiegel kijken­, in plaats van te blijven schuilen achter mythes die vooral dienen om de eigen­ verantwoordelijkheid te ontlopen."

Te weinig ruimte en voedsel

Ook het argument dat er te weinig voedsel zou zijn haalt de demografe onderuit. "Sinds men eind jaren 40 is begonnen met op wereldvlak data te verzamelen over voedselproductie, is die steeds met 1 procent meer gestegen dan de bevolking. Experts zijn unaniem: met gemak kunnen we acht tot tien keer de huidige wereld­bevolking voeden. Daarvoor hebben we zelfs geen wetenschappelijke innovaties nodig, wel een herverdeling. Het is waar, we liggen niet op schema om de VN-doelstelling ‘Zero Hunger’ te halen tegen 2030, maar vandaag is een veel groter deel van de wereldbevolking beter gevoed dan sinds we data zijn beginnen te verzamelen."

En is er dan niet te weinig woonruimte voor al die mensen? Ook dat gaat niet op, er is ruimte genoeg, aldus Majdoub. "Als Texas dezelfde bevolkingsdichtheid had als New York, dan zouden alle mensen ter wereld binnen de staatsgrenzen passen."

Het is tijd om de hand in eigen boezem te steken, vindt ze. "De rijke landen moeten een échte prijs – dus met terugwerkende kracht – betalen aan de landen waar ze zo lang grondstoffen en hulpmiddelen hebben geroofd."