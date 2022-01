Nijlpaard herkent de stem van een bekende (vreemden krijgen een poepdouche)

Nijlpaarden, slomer worden ze niet geboren, zou je denken. Dat drijft maar wat in het water. Toch kunnen ze wel degelijk in actie komen. Een vreemde soortgenoot trakteren ze bijvoorbeeld gerust op een poepdouche.

Nijlpaarden kunnen harde kreten slaken, schrijft Scientias. Wetenschappers hebben nu de reactie van andere nijlpaarden op die kreten bestudeerd. Er blijken grofweg drie reacties mogelijk: ze kunnen naar het schreeuwende nijlpaard toegaan, zelf een kreet slaken of poep in het rond sproeien.

Wat het nijlpaard gaat doen, hangt af van wie de kreet slaakt. "We ontdekten dat de vocalisaties van een onbekende soortgenoot een krachtigere gedragsreactie opriepen dan de kreten voortgebracht door nijlpaarden uit dezelfde of aangrenzende groep,” stelt onderzoeker Nicolas Mathevon.

Klonk de kreet van een onbekend nijlpaard dan waren nijlpaarden meer geneigd poep te sproeien om hun territorium af te bakenen. Dat is bijzonder, omdat het duidelijk maakt dat nijlpaarden het verschil kunnen horen tussen een soortgenoot die ze kennen of een vreemde, schrijven de onderzoekers in vakblad Current Biology.