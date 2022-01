Mysterieus ruimteobject zendt iedere 18 minuten signaal uit

"Een hemelse vuurtoren," zo omschrijft CNN het mysterieuze ruimteobject dat elke achttien minuten een enorme energiegolf produceert.

Het ronddraaiende hemellichaam werd in maart 2018 opgemerkt door Tyrone O’Doherty, promovendus aan de Australische Curtin University. Hij keek door de Murchison Widefield Array-telescoop (MWA), die ergens in de outback van West-Australië staat. “Opwindend dat de bron die ik vorig jaar kon identificeren zo’n eigenaardig object blijkt te zijn”, zegt hij.

“Dit object verscheen en verdween weer gedurende een paar uren tijdens onze waarnemingen”, zegt astrofysicus Natasha Hurley-Walker die er met haar team in Nature over schreef. "We hadden niet verwacht iets te vinden dat zo helder was. Op de een of andere manier zet het magnetische energie om in radiogolven, veel effectiever dan alles wat we eerder hebben gezien.”

Flikkerende objecten in de ruimte hoeven niets geks te zijn. Het kan gaan om een ronddraaiende neutronenster, maar die flitst in milliseconden aan en uit. Of om een supernova die een paar dagen te zien is en dan verdwijnt. Maar dit mysterieuze object was duidelijk anders. Het verscheen iedere 18 minuten voor een minuut lang. “Dat was totaal onverwacht”, zegt Hurley-Walker. “Een beetje spookachtig ook voor een astronoom omdat, voor zover we weten, er niets aan de hemel is dat dit doet. En het is echt heel dicht bij ons, op ongeveer 4.000 lichtjaar. Dat is in onze galactische achtertuin.”

Wat het zou kunnen zijn? Wetenschappers denken aan een dode witte dwergster, oftewel een langzaam draaiende neutronenster. Die wordt gevormd door de implosie van de kern van een reuzenster. Hoe dan ook is het 'extreme fysica' volgens Hurley-Walker.