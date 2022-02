Balkanatolia: vormde vergeten continent brug tussen Azië en Europa?

40 miljoen jaar geleden lag er een continent tussen Europa, Afrika en Azië. Het herbergde tal van exotische dieren. En het vormde mogelijk de doorgang voor Aziatische dieren naar Zuid-Europa, blijkt uit nieuw onderzoek.

De wetenschappers noemen het vergeten continent Balkanatolia. Ongeveer 34 miljoen jaar geleden daalde de zeespiegel en kon zich zo een landbrug vormen tussen Azië en Europa. Het resultaat was dat een groot aantal zoogdieren verdween van het Europese vasteland en nieuwe Aziatische dieren hun opwachting maakten.

Zuidelijke route

Recente vondsten van fossielen in de Balkan maken duidelijk dat er een bijzondere bioregio ontstond die Aziatische zoogdieren in staat stelde om het zuiden van Europa te koloniseren. Ongeveer 50 miljoen jaar geleden was Balkanatolia een geïsoleerde eilandengroep, waar een unieke collectie dieren leefde, anders dan die in Europa en Azië, schrijven de onderzoekers in hun nieuwe studie.

Maar een combinatie van een dalende zeespiegel, groeiende Antarctische ijsplaten en tektonische bewegingen verbond 40 tot 34 miljoen jaar geleden Balkanatolia met West-Europa. Specifiek Aziatische knaag- en hoefdieren gingen vervolgens op avontuur en maakten via Balkanatolia de overstap naar Europa, blijkt uit gevonden fossielen.

Deze zuidelijke route naar Europa had waarschijnlijk de voorkeur van de dappere dieren boven een oversteek via hoger gelegen routes in Centraal-Azië dat destijds vooral bestond uit droge, koude woestijnsteppe, aldus de onderzoekers.

Ze benadrukken wel in hun paper dat hun theorie van een zuidelijke route via de Balkanatolische eilanden nog onderwerp van debat is, want enkel gebaseerd op de vondst van fossielen van zoogdieren.