Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

Vrouwen boven de veertig blijven opvallend actief in de wereld van de elektronische dance muziek (EDM) en dat is geen jeugdig escapisme, maar een bewuste keuze voor hun mentale en fysieke welzijn.

Nieuw onderzoek van de University of Leeds laat zien dat deze vrouwen zich bewust bewegen binnen een scene die traditioneel als jong wordt gezien. Toch voelen zij zich er thuis, ondanks maatschappelijke verwachtingen over leeftijd en vrouwelijkheid.

EDM, ontstaan in de late jaren tachtig, draait om repetitieve beats en intense clubervaringen. De eerste generatie fans is inmiddels middelbaar of ouder, maar het beeld van de club als domein van twintigers blijft hardnekkig bestaan. Juist dat spanningsveld maakt de ervaringen van deze vrouwen interessant.

Uit een enquête onder 136 vrouwen tussen de 40 en 65 jaar blijkt dat muziek de belangrijkste drijfveer is om uit te gaan. Live-optredens van dj’s scoren het hoogst, gevolgd door sociale contacten en de sfeer. Opvallend: het vinden van een partner speelt nauwelijks een rol.

De voordelen zijn groot. Deelnemers beschrijven dansen als stressverlagend en emotioneel herstellend. Voor sommigen is het zelfs hun belangrijkste vorm van lichaamsbeweging. Meer dan 60 procent ervaart clubnachten als bijna spiritueel, dankzij de combinatie van muziek, licht en collectieve energie.

De coronapandemie maakte het belang van deze uitlaatklep extra duidelijk. Zonder clubs voelden veel vrouwen zich lusteloos, somber en losgekoppeld van hun identiteit.

Te oud voor de club

Toch zijn er obstakels. Ongeveer een vijfde voelt zich soms zichtbaar te oud in de club. Ook krijgen vrouwen te maken met ongewenste aandacht of aanrakingen. Om zich veilig te voelen, kiezen velen voor alternatieve evenementen en gaan ze in groepen.

Daarnaast vraagt ouder worden om aanpassing: minder vaak uitgaan, meer herstel inplannen en bewuster omgaan met alcohol of andere middelen.

De conclusie van de onderzoekers is helder: leeftijd vormt geen barrière voor deelname aan de dancecultuur. Integendeel, voor deze vrouwen is de dansvloer een plek van verbondenheid, zelfexpressie en welzijn, een ruimte waar maatschappelijke verwachtingen even geen rol spelen.