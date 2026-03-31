Redt Afrika Europa uit de brand? Er klopt een nieuwe brandstofreus op onze deur

Europa ’s zoektocht naar brandstof krijgt gehoor uit onverwachte hoek. Niet het Midden-Oosten of de Verenigde Staten, maar Nigeria schuift naar voren als potentiële redder in tijden van schaarste. Vanuit Lagos klinkt een zelfverzekerd geluid: het land is klaar om niet alleen Afrika , maar ook Europa – inclusief Nederland – van brandstof te voorzien.

De sleutel ligt bij de gloednieuwe megaraffinaderij van miljardair Aliko Dangote. Jarenlang had Nigeria wel olie , maar nauwelijks raffinagecapaciteit. Daar is nu abrupt verandering in gekomen. Sinds februari draait het gigantische complex op volle kracht en produceert het dagelijks zo’n 650.000 vaten brandstof.

Serieuze speler

Die impact is direct zichtbaar. Nigeria exporteerde recent 450.000 ton brandstof – goed voor 3,3 miljoen vaten – naar twaalf Afrikaanse landen die kampen met tekorten door de crisis in Iran. Daarmee positioneert het land zich plotseling als een serieuze speler op de internationale markt.

En de ambities reiken verder dan Afrika. “We staan klaar voor een verhoogde vraag vanuit Europa”, zegt Anthony Chiejina namens Dangote tegen De Telegraaf. De raffinaderij levert zowel benzine als diesel, netjes fifty-fifty verdeeld. Wat begon als een project om Nigeria minder afhankelijk te maken van import, groeit nu uit tot een exportmachine van jewelste.

Strategische druppel

Ook in Nederland blijft dat niet onopgemerkt. In Rotterdam wordt de ontwikkeling met belangstelling gevolgd. “Het is anderhalf keer zo groot als Shell Pernis. Hun bijdrage brengt verlichting, maar is helaas klein vergeleken met de totale vraag uit Nederland en Europa. Iedereen is op zoek naar brandstoffen”, aldus Sjaak Poppe van het Havenbedrijf.

Die vraag is gigantisch. Europa slurpt dagelijks meer dan tien miljoen vaten olieproducten op. Alleen al het wegverkeer is goed voor vijf miljoen vaten per dag. Nigeria’s bijdrage lijkt dus een druppel op een gloeiende plaat, maar wel een strategische.

Omgekeerde wereld

Want Lagos ligt ver weg van geopolitieke knelpunten zoals de Straat van Hormuz of het Suezkanaal. Tankers kunnen via de Atlantische route relatief ongehinderd Europa bereiken. In een tijd waarin elke verstoring de prijzen opstuwt, is dat een belangrijk voordeel.

En Nigeria profiteert zelf ook. De overheid dwong prijsverlagingen af, waardoor brandstof lokaal goedkoper werd. Terwijl Europese automobilisten zuchten onder recordprijzen, rijd je in het Afrikaanse land met geen centje pijn van A naar B.