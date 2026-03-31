Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

seksueel misbruik
door Nina van der Linden
dinsdag, 31 maart 2026 om 10:00
23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY
Trump wordt opnieuw geconfronteerd met oude, maar nu steviger onderbouwde beschuldigingen dat hij een 13-jarig meisje heeft misbruikt, in de schaduw van Jeffrey Epstein.

Details kloppen, bewijs ontbreekt

Een onderzoek van The Post and Courier heeft persoonlijke details geverifieerd die een vrouw in 2019 aan de FBI gaf, onder meer over een derde dader, makelaar Jimmy Atkins, zijn werk in Hilton Head en een strafzaak rond haar moeder. Dat bevestigt niet dat Trump haar heeft aangerand, maar maakt haar verhaal als bron moeilijker weg te zetten als verzinsel.
De vrouw zegt dat Epstein haar tussen haar 13e en 15e misbruikte en haar meenam naar een “heel hoog gebouw met enorme kamers” in de regio New York/New Jersey, waar Trump iedereen de kamer uit stuurde en haar seksueel aanviel. In een nu vrijgegeven FBI-memo staat dat Trump tegen haar zou hebben gezegd: “Let me teach you how little girls are supposed to be.”

Politiek en geloofwaardigheid

Formeel is er nog steeds geen direct bewijs tegen Trump; juridisch blijven de aantijgingen “ongefundeerd”. De waarde van het nieuwe onderzoek zit erin dat onafhankelijke dossiers de biografische details van haar getuigenis stutten, terwijl het Witte Huis haar afdoet als een “sadly disturbed woman” en stelt dat Trump “volledig is gezuiverd” in de Epstein-zaak.

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

images

de-foto-van-patricia-reichman-op-de-officiele-kandidatenlijst-van-de-gemeente-en-het-beeld-dat-reichman-naar-de-lokale-wijkkrant-stuurde

20190831_blp506

150181315_m

174275159_m

