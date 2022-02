Exoplaneet ontdekt waar het mogelijk vloeibare edelstenen regent uit wolken van metaal

Exoplaneet WASP-121b is een bijzonder exemplaar. Het regent er mogelijk vloeibare robijnen en saffieren uit metalen wolken.

Dat concluderen twaalf astronomen in onderzoek dat in Nature Astronomy verscheen. Ze noemen de planeet een 'hete Jupiter': een gasreus die zich heel dichtbij zijn ster bevindt. In slechts 30 uur draait hij eromheen. Overdag kan het 3000 graden worden.

Op de planeet staat steeds dezelfde kant naar de ster gericht, waardoor het aan de ene zijde altijd licht en heet is en aan de andere zijde donker en minder heet. Het grote temperatuurverschil leidt tot vreemde weerfenomenen.

Aan de dagkant is het zo heet dat zelfs metalen als ijzer en chroom verdampen. Waterdamp valt uiteen in waterstof en zuurstof, maar wordt aan de nachtkant opnieuw water. Het is echter nog steeds te heet om wolken te vormen. Van water althans.

De gasvormige metalen zouden wél condenseren tot wolken, blijkt uit de studie. Er bleek dan weer geen aluminium en titanium in de atmosfeer te zitten. Dat is te verklaren doordat die metalen aan de nachtkant condenseren tot korund waar saffier en robijn uit bestaat. Het zou dan dus vloeibare edelstenen kunnen regenen op WASP-121b.