Dinosaurussen stierven in de lente: vissen dood binnen 15 minuten na meteorietinslag

Een meteorietinslag maakte 66 miljoen jaar geleden een einde aan het bestaan van de dinosaurussen. Maar in welk seizoen dat gebeurde was een raadsel. Tot nu: het moet de lente geweest zijn.

Niet alleen de dino's, ook tientallen andere diersoorten legden het loodje door de klap van het ruimtesteen dat de aarde trof. Op basis van fossielen van vissen in de Tanis-afzetting in North Dakota konden onderzoekers vaststellen dat de ramp in het voorjaar plaatsvond. De vissen stierven binnen 15 tot 30 minuten na de inslag. “Sommige van hun botten groeiden vergelijkbaar met bomen en voegden elk jaar, aan de buitenzijde, een nieuwe laag toe,” legt onderzoeker Melanie During uit aan Scientias.nl. Zo kregen ze een beeld van de seizoenen.

“We zagen dat de dichtheid en volumes van de botcellen gedurende het jaar waarin deze vissen stierven wel al toenamen, maar nog geen piek hadden bereikt en dat suggereert dat de groei van deze vissen in de lente abrupt werd afgebroken,” aldus onderzoeker Dennis Voeten.

Winterslaap

Het seizoen van de massa-extinctie is belangrijk om meer te weten te komen over het verloop ervan. “Het uitsterven is op meerdere manieren selectief, zowel in de groepen die uitsterven (de niet-vliegende dinosauriërs en pterosauriërs wel, maar de vogels en zoogdieren niet), als per halfrond,” stelt During. “Aangezien de lente op het noordelijk halfrond samenvalt met de herfst op het zuidelijk halfrond, waren de omstandigheden op het moment dat de planetoïde insloeg op beide halfronden heel anders. Voor veel organismen is de lente het belangrijkste seizoen voor groei en voortplanting na de strengere wintermaanden. Op het zuidelijk halfrond waren veel organismen zich juist aan het voorbereiden op de winter: planten lieten hun bladeren vallen en veel dieren zochten beschutting voor een winterslaap. Het seizoen van de inslag zal waarschijnlijk dan ook een diepgaand effect hebben gehad op de selectiviteit van de massa-extinctie.”

Eerdere vondsten wezen al uit dat dieren op het zuidelijk halfrond veel sneller herstelden van de ramp dan die op het noordelijk halfrond. “De herstelfase op het zuidelijk halfrond lijkt niet eens half zo lang te duren als die van het noordelijk halfrond, iets waar het seizoen van de inslag mogelijk aan heeft bijgedragen.”