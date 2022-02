Hoeveel schade richt een atoombom aan?

Nu president Poetin heeft bevolen de Russische kernwapens in paraatheid te brengen, rijst de vraag: hoeveel schade richt een atoombom precies aan? Afhankelijk van hoe dichtbij je bent varieert het van acute dood tot een verhoogde kans op kanker, volgens onderstaande video van AsapSCIENCE.

In de video wordt uitgegaan van een bom van 1 megaton. Daarmee is hij 80 keer zwaarder dan de bom op Hiroshima, maar veel lichter dan veel moderne nucleaire wapens.

Wordt zo'n bom tot ontploffing gebracht dan kunnen mensen in een straal van 11 kilometer lichte brandwonden oplopen, tot 8 kilometer rondom zijn derdegraads brandwonden mogelijk. Witte kleding helpt nog een klein beetje om de energie van de ontploffing te weerkaatsen, waar donkere kleding absorberend werkt.

Instortingsgevaar

Vlakbij de explosie kan het 300.000 graden worden. Mensen sterven dan direct en vallen meteen uiteen in basiselementen, zoals koolstof. Ben je er iets verder vandaan dan moet je vooral vrezen voor instortende gebouwen. Binnen een straal van 6 kilometer kunnen schokgolven enorme kracht uitoefenen met windsnelheden van 255 kilometer per uur. Binnen een kilometer van de ontploffing ontstaan windsnelheden van wel 756 kilometer per uur. De meeste gebouwen zullen dan vernietigd worden.

Als je dit allemaal overleefd hebt, ontstaat een ander probleem: vergiftiging door nucleaire straling. 600 rem (rem staat voor roentgen equivalent in man) is in 90 procent van de gevallen dodelijk. 450 rem is dodelijk voor de helft van de mensen. Maar de andere helft blijft kwetsbaar en loopt meer kans op kanker.

Fallout

Ander probleem is de nucleaire neerslag of fallout. Deze giftige deeltjes kunnen honderden kilometers ver reizen en naar beneden vallen in de vorm van zwarte regen. Deze neerslag verliest wel snel aan kracht: na twee weken is er nog maar 1 procent van het initiële stralingsniveau over. Maar tot die tijd moet je in een bunker blijven.

En wat is nu het wereldwijde effect van een kernoorlog? Stel: er worden 100 bommen gegooid ter grootte van die in Hiroshima. Dat is niet eens zoveel, maar dan belandt er toch al 5 megaton aan zwarte koolstof in de atmosfeer. Daardoor zakt de temperatuur op aarde en valt er jaarlijks 9 procent minder regen. Dit lijkt weinig maar kan zorgen voor veel mislukte oogsten en hongersnood. Een studie schatte dat er 2 miljard mensen kunnen sterven in de nasleep van een nucleaire oorlog met 100 kernbommen.

Bekijk hier de video: