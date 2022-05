Lichte hersenschudding na paar weken beter? Veel mensen hebben er nog jaren last van

Veel mensen lopen wel een keer een lichte hersenschudding op. Door een botsing tijdens het voetballen, een ongelukje met de auto of een val van de fiets. Je denkt dat het na een paar weken over is, maar onderzoekers ontdekten dat mensen er soms acht jaar later nog last van hebben.

Volgens de Nieuw-Zeelandse wetenschappers ervoeren volwassenen die een milde hersenschudding kregen jaren later meer psychische klachten, zoals depressie of concentratieproblemen dan mensen die nooit een hersenschudding hadden.

"Mild traumatisch hersenletsel heeft wijdverspreide gevolgen. Van zwaardere hersenschuddingen is dat wel bekend, maar over de langetermijngevolgen van een milde hersenschudding is nog weinig geweten," zeggen de onderzoekers onder leiding van Nicola Starkey van de Universiteit van Waikato in hun paper.

"Meer dan een derde van de deelnemers met mild hersenletsel rapporteerde dat ze dachten acht jaar na hun hersenschudding nog steeds de gevolgen te merken." Kanttekening: de onderzoekspopulatie omvatte uiteindelijk slechts 151 mensen die acht jaar na hun hersenschudding nog meededen aan de follow-up van de studie.

Een hersenschudding kan tal van gevolgen hebben, zoals verlies van bewustzijn, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, wazig zicht en stemmingswisselingen. Vooral vrouwen bleken jaren na het incident nog klachten te hebben. "Vrouwen met licht traumatisch hersenletsel hadden twee keer zo vaak last van langdurige psychische klachten en ptss-symptomen dan mannen. Ze meldden dat ze het meest problemen hadden met tijdgerelateerde werktaken," aldus de onderzoekers.