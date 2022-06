Waarom hebben mannen gezichtshaar en vrouwen (bijna) niet?

Baardgroei komt door het hormoon testosteron en mannen hebben nu eenmaal meer testosteron dan vrouwen. Maar waarom heeft de evolutie dat zo gemaakt?

Het korte antwoord: dat weten we nog altijd niet zeker.

Vermoedelijk heeft het iets te maken met de rol van mannen in het verre verleden. Mannen hebben baarden gekregen omdat het hen toen beschermde tegen aanvallen en tegen koud of juist warm weer als ze op jact waren.

Een van de grootste misvattingen over baardgroei is dat mannen met weinig of geen baardgroei minder mannelijk zouden zijn wegens een lager testosteronniveau, schrijft Mens Health. Of dat je minder mannelijk bent als je geen baardgroei op je wangen hebt. Daar is niets van waar. Mannen die geen baard kunnen laten groeien of een onregelmatige of niet volle baardgroei hebben, hebben meestal normale testosteronniveaus - dit zijn 6 tekenen dat je te weinig testosteron in je lichaam hebt. Je baardgroei is geen weerspiegeling van je testosteronniveau.

Een andere misvatting over haargroei is dat scheren je haargroei zou stimuleren. Dat is niet het geval. Als je haren scheert, snij je het haar gewoon af aan de oppervlakte van de huid. Wat de haargroei reguleert, ligt veel dieper in de huid. Er zijn middelen die je haargroei lichtelijk kunnen stimuleren, maar in principe ben je gebonden aan je genen.