Grootste bacterie ter wereld ontdekt

Bacteriën zijn zo klein dat je ze alleen kunt zien onder een microscoop. Dachten we. Nu is de bacterie "Thiomargarita magnifica", die meer dan een centimeter lang is, ontdekt - en zet de conventionele wijsheid volledig op zijn kop.

Op dode mangrovebladeren bij het Caribische eiland Guadeloupe heeft een internationaal team van onderzoekers bacteriën ontdekt die ongeveer een centimeter lang zijn en met het blote oog kunnen worden waargenomen. De grootste eencellige organismen die tot nu toe bekend waren, zijn ongeveer 50 keer kleiner. De meeste soorten bacteriën zijn zo klein dat ze alleen onder een microscoop kunnen worden bestudeerd. Bioloog Jean-Marie Volland, die betrokken was bij de eerste studie van de gigantische bacterie, vergelijkt de vondst "met de ontdekking van een man ter grootte van de Mount Everest". Volland's groep van het Joint Genome Institute van het Lawrence Berkeley National Laboratory gaf de gigantische bacterie de naam Thiomargarita magnifica.

Naast zijn verbazingwekkende grootte, die alle eerder aanvaarde grenzen voor microbieel leven verbrijzelt, heeft T. magnifica andere eigenschappen die uniek zijn voor het bacterierijk.De langwerpige bacterie bevat talrijke kopieën van zijn genoom, die goed verpakt zijn opgeslagen en van biochemische energie worden voorzien in organellen op de schaal. Dit is nog nooit eerder bij bacteriën waargenomen. Normaal gesproken zweeft het genetisch materiaal van microben rond in de protozoa en wordt het niet gescheiden van de rest van de celinhoud.

Het team van Volland is er nog niet in geslaagd de bacteriën in het laboratorium te kweken, waardoor veel vragen over hun manier van leven onbeantwoord blijven. Ook heeft de groep de ecologische rol van de bacteriën in het mangrovebos nog niet vastgelegd. Tot nu toe kan alleen worden gezegd dat de bacteriën zich naast dode bladeren ook kunnen hechten aan schelpen, glas en plastic.