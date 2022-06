Heel bijzonder: bevroren babymammoet ontdekt in Canada

Goudzoekers hebben in het noordwesten van Canada een wolharige babymammoet ontdekt. Het kalf was gemummificeerd en werd gevonden in de permafrost in de goudvelden van Klondike.

Volgens de regionale regering gaat het om “de meest complete bewaarde gemummificeerde mammoet ooit gevonden in Noord-Amerika”. De inheemse bevolking Tr’ondëk Hwëch’in noemt het dode beest Nun cho ga, oftewel 'grote dierenbaby'.

Geologen van de universiteit van Calgary schatten dat het dier meer dan 30.000 jaar geleden in de ijstijd leefde. Na zijn overlijden is hij vastgevroren in de permafrost.

Paleontoloog Grant Zazula vertelt dat huid en haar bewaard zijn gebleven. “Als je naar haar voeten kijkt, zie je kleine vinger- en teennageltjes die nog niet verhard zijn.” Het dier zou na ongeveer een maand gestorven zijn en was zo'n 140 centimeter groot.

De ontdekking is heel bijzonder: het is pas de tweede keer ooit dat er een kalf van een wolharige mammoet is gevonden. De vorige keer was in 1948 in een goudmijn op Alaska.