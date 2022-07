Studie: zoveel geheimen heeft een mens gemiddeld

Ben jij een open boek of houd je graag het een en ander voor jezelf? Hoe je ook in elkaar zit, ieder mens heeft geheimen. Gemiddeld dertien om precies te zijn. En dat kan schadelijk zijn voor je gezondheid.

De Amerikaanse psycholoog Michael Slepian van Columbia University deed een groot onderzoek onder zeker 50.000 mensen naar hun geheimen, schrijft HLN. De anonieme enquêtes leverden interessante resultaten op. Slepian kwam tot 38 categorieën geheimen en 97 procent van de ondervraagden had minstens één geheim in een van de categorieën.

“We hebben allemaal geheimen en we hebben allemaal dezelfde soort geheimen”, legt Slepian uit in de podcast van ‘The Mind Body Green’. Waar die geheimen meestal over gaan? Over verslavingen, financiële moeilijkheden, leugens, ambities, gezondheidsproblemen of geheime relaties.

Niet gezond

Al die zaken voor jezelf houden, is niet zonder gevaar: gepieker over geheimen is slecht voor je gezondheid. “De kosten zijn hoger dan je denkt: het gemiddelde geheim schaadt ons welzijn”, stelt Slepian. “Als je merkt dat je vastzit aan het geheim en niet weet wat je er mee moet doen of je ervoor schaamt, is het niet meer gezond."

Er zijn ook leuke geheimen, die vallen meer in de categorie verrassingen. Denk aan je familie vertellen dat je zwanger bent of een huwelijksaanzoek plannen, maar ook een cadeau voor iemands verjaardag. Groot verschil daarbij is dat jij de controle hebt. "Als we controle hebben over onze beslissingen, leiden we een gezonder leven. We hebben dan minder stress én leven daardoor zelfs langer”, besluit Slepian.