Waarom we ziek worden tijdens onze vakantie

Je bent niet de enige: veel mensen worden ziek zodra de werkstress wegvalt en de vakantie begint. Het zou om 20 procent van de mensen gaan. Een pionier in het onderzoek over vakantiegriep is Ad Vingerhoets, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. "Ik begon naar dit fenomeen te kijken toen ik me realiseerde dat ik tussen kerst en nieuwjaar een aantal jaren achter elkaar altijd ziek was. Hetzelfde gebeurde tijdens de eerste dagen van de vakantie", herinnert hij zich. "Toen ik in de loop van het jaar af en toe ziek werd, merkte ik ook dat de symptomen vrijdag rond 16.00 uur begonnen en dat ik maandagochtend altijd weer gezond was."

Hij startte een onderzoek. "We ontdekten dat veel mensen in het weekend en tijdens de eerste vakantiedagen gezondheidsproblemen hebben. De meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid. Ook aan het begin van de vakantie nemen verkoudheids- en griepaanvallen toe."

Hij heeft twee verklaringen. Mensen met een hectische baan zijn zich in hun vrije tijd veel meer bewust van hun lichaam dan op normale werkdagen, omdat hun aandacht voor hun lichaam wordt afgeleid in de drukte van alledag. Je moet weten dat het gevoel van pijn en vermoeidheid aandacht vereist. Dit is ook de reden waarom sporters vaak pas pijn of zelfs blessures merken na de wedstrijd. Met andere woorden, als er geen werkgerelateerde afleiding is, is de kans groter dat mensen aandacht besteden aan hun pijnlijke rug of kloppende schedel.

Een andere mogelijke verklaring is dat in de vrije tijd klachten of ziektes ontstaan ​​doordat het lichaam gedestabiliseerd raakt door de plotselinge afwezigheid van werkstress: de stresshormonen adrenaline en cortisol kunnen het menselijk immuunsysteem ontregelen en vatbaarder maken voor infectieziekten. Als je fysiek of mentaal hard werkt, maak je meer adrenaline aan om productiever te zijn. Normaal gesproken worden de adrenalineniveaus weer normaal zodra de inspanning voorbij is. "Als we echter over een langere periode hard werken, keert het adrenalineniveau niet meer terug naar zijn basiswaarde", zegt Vingerhoets. Zelfs 's nachts, wanneer het lichaam rust nodig heeft en moet herstellen, kunnen hoge adrenalineniveaus worden waargenomen.

Het is dus een serieus probleem of liever het symptoom van een probleem, namelijk wanneer de balans tussen werk en vrije tijd niet meer in balans is.

Als u vrijetijdsziekte wilt vermijden, moet je niet iets veranderen in je vakantie, maar juist in je dagelijks leven. Het is immers een teken dat je je lichaam buiten de vakanties verwaarloost.