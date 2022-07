Stress is je vriend

Je kunt stress beter aan als je hem accepteert. In plaats van je bang te zijn voor de stressvolle uitdaging, moet je stress in een ander, beter licht bekijken, stellen wetenschappers. Stress en de directe effecten ervan - verhoogde hartslag, cortisolspiegels, angst en andere - kunnen worden opgevangen door daarvan niet in paniek te raken en ze een andere, minder negatieve betekenis te geven. Dan kan stress je juist helpen om je doelen te bereiken.

Zo rapporteerden psychologen onder leiding van Kaitlin Woolley van de Cornell University onlangs in het tijdschrift Psychological Science dat spanning ook kan worden geïnterpreteerd als een teken van vooruitgang. Als je stress krijgt van iets boek je kennelijk vooruitgang. Volgens de onderzoekers benaderden degenen die hun stress op deze manier heroverwogen, vervelende of veeleisende taken met een hogere motivatie en hielden ze die taken ook langer vol.

Psychologen onder leiding van David Yeager en Christopher Bryan van de Universiteit van Texas in Austin hebben een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature die aantoont dat je je tegen stress kunt wapenen. De wetenschappers melden dat ze stress en angst bij jongeren konden verminderen met een online trainingssessie van 30 minuten.

In die training werden de proefpersonen – in totaal ruim 4000 studenten en scholieren – er van doordrongen dat er veel kan worden bereikt dat in eerste instantie moeilijk lijkt, en dat ieder mens zich verder kan ontwikkelen; en ten tweede dat stress een onaangename maar noodzakelijke voorwaarde is om uitdagende dingen te doen.

Resultaat: minder stress en betere resultaten. Het lijkt er dus op dat we onszelf helpen als we stress accepteren als een reactie van het lichaam bij een moeilijke taak. En dat dat mogelijk beter helpt dan pogingen om stress te ontlopen.