‘Bolle Jos’: heet ook Jacob, Willem, Ernst, Edin en Omar: hoe een Nederlandse drugscrimineel de wereld rondreist

Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos', gebruikt maar liefst vijf verschillende valse identiteiten om uit handen van justitie te blijven. Als een internationale verstoppertjesspeler reist deze Nederlandse topcrimineel de wereld rond met paspoorten op naam van Jacob, Willem, Ernst, Edin en Omar. Zijn verhaal, vooral goed gevolgd door het AD, leest als een spannend misdaadverhaal, maar is helaas keiharde werkelijkheid.

Wie is deze meesterontsnapper?

Joseph Johannes Leijdekkers werd geboren op 1 juli 1991 in Breda en groeide op in Prinsenbeek. Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met justitie. Wie had toen kunnen vermoeden dat hij zou uitgroeien tot een van Nederlands meest gezochte criminelen?

Als kind viel hij op door zijn opvliegende karakter. Kreeg hij zijn zin niet bij het ruilen van Pokémonkaarten? Dan sloeg hij er gewoon op los. Later, als 19-jarige, schoot hij tijdens een ruzie over een barkruk in Scheveningen twee Marokkaanse broers neer. Een werd in zijn long en maag geraakt, de ander liep een schampschot op.

Tegenwoordig staat Bolle Jos bekend als een belangrijk figuur in de internationale cocaïnehandel. Hij werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot:

24 jaar gevangenisstraf in Nederland

10 jaar celstraf en een boete van 200.000 euro in België

13 jaar in een tweede Belgische zaak

Waarom al die valse identiteiten?

Voor iemand die internationaal staat gesignaleerd, zijn valse paspoorten onmisbaar. Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat Bolle Jos de afgelopen jaren minstens vijf verschillende identiteiten gebruikte:

Jacob Conrad (Duits paspoort)

Willem Baumer (Duits paspoort)

Daniel Ernst Schwank (Duits paspoort)

Edin Shuke (Noord-Macedonisch paspoort)

Omar Sheriff (Noors-Turkse zakenman in Sierra Leone)

Met deze paspoorten kon hij probleemloos door paspoortcontroles op luchthavens komen. Computers beginnen niet te piepen als je met een andere naam reist dan degene die op internationale opsporingslijsten staat.

Hoe kom je aan zulke papieren?

Kopstukken uit de internationale drugshandel zoals Bolle Jos hebben toegang tot de buitencategorie van paspoortfraude. Het spoor van zijn Duitse paspoorten leidt naar Keulen, waar momenteel een onderzoek loopt naar grootschalige paspoortfraude met zo'n zestig verdachten.

Echte paspoorten met valse gegevens zijn moeilijk te ontdekken. Soms worden ze geregeld via corrupte ambtenaren. In Nederland kreeg een medewerker van de gemeenten Vlaardingen en Dordrecht een taakstraf voor het regelen van valse paspoorten voor criminelen.

Waar is hij nu?

Terwijl opsporingsdiensten in Turkije en Rusland naar hem zochten, verbleef Leijdekkers al anderhalf jaar in Sierra Leone. Begin 2025 doken er beelden op waarop hij te zien was tijdens een kerkdienst, slechts twee rijen achter de president van het land. Hij zou er rondlopen als zakenman in de mijnbouw onder de naam Omar Sheriff.

Er wordt beweerd dat hij hoge functionarissen omkoopt met dure horloges, terreinwagens en andere luxe spullen. Als tegenprestatie zou hij bescherming krijgen van de overheid. De Nederlandse autoriteiten hebben inmiddels aangekondigd een uitleveringsverzoek aan Sierra Leone te zullen sturen.

Hoe herken je een vals paspoort?

Valse paspoorten zijn tegenwoordig zo goed dat zelfs experts ze moeilijk kunnen onderscheiden van echte. Perfecte vervalsingen hebben alle echtheidskenmerken en "glimmertjes" die ook in echte paspoorten zitten. Soms zijn ze alleen te herkennen aan kleine details zoals een afwijkend lettertype.

Volgens experts is gezichtsherkenning de enige manier om dit soort fraude effectief tegen te gaan. Als iemand met jouw pasfoto maar een andere naam door de controle wil, kan gezichtsherkenningssoftware dit mogelijk ontdekken.