Roken tijdens zwangerschap geeft tien jaar later kleinere hersenen bij je kind

Er zijn nog altijd vrouwen die denken dat de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap wel meevallen. Ze zitter er naast. Onderzoek van het Erasmus MC toont aan dat roken tijdens de zwangerschap tot lang na de geboorte negatieve gevolgen heeft voor de hersenontwikkeling van het kind, schrijft NRC.

Kinderen van moeders die blijven roken tijdens de zwangerschap hebben op 10-jarige leeftijd meetbaar kleinere hersenen.

„Dit levert nieuwe inzichten op”, zegt Corine Verhoeven, hoogleraar verloskundige wetenschap aan de University of Nottingham. „Het is bekend dat roken in de zwangerschap risico geeft voor verminderde gezondheid van kinderen op lange termijn, maar bij mijn weten is dit voor het eerst dat gevolgen voor hersenontwikkeling op deze leeftijd zo is aangetoond.”