Afvallen: wat is de beste tijd om te sporten

De strijd is er al lang: kun je beter 's morgens of later in de dag sporten om vet te verliezen. Een studie onder 86.657 mensen die hun gezondheidsgegevens geeft uitsluitsel. Het resultaat: mensen die 's ochtends hun calorieën verbranden, hebben 16 procent minder kans op coronaire hartziekten dan mensen die later op de dag sporten of bewegen. Dat verschil blijft, zelfs als ze een vergelijkbare hoeveelheid energie verbranden tijdens het sporten. De onderzoekers schrijven dit vooral toe aan een groter effect op het metabolisme en de conditie - wat weer invloed heeft op het hongergevoel en de vetophopingen.

Bovendien: hoe meer trainingsarbeid in de ochtend, hoe minder kilo's later op de weegschaal. En wat vooral motiverend is: maar liefst 80 procent van de testpersonen was met dit trucje zelfs op de lange termijn afgevallen.