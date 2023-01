Kun je jezelf gelukkiger maken door een glimlach op te zetten?

Het is alweer de derde maandag van het jaar en dus ligt de 'Blue Monday-blues' stevig op de loer. Elk beetje extra geluksgevoel is meegenomen. Men zegt wel eens dat het mogelijk is om jezelf blijer te maken door te glimlachen. Klopt dat? Wetenschappers namen de proef op de som.

De 'gezicht-terugkoppelingshypothese' stelt dat we met onze gezichtsuitdrukkingen invloed hebben op ons humeur. Een glimlach zou blijer maken en een frons juist boos of verdrietig, ook al is het een onechte gezichtsuitdrukking. De hoogste tijd om deze aanname wetenschappelijk te testen op 4000 proefpersonen uit 19 landen, dacht een groep wetenschappers van Stanford University. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Nature.

Fake it till you make it

De deelnemers werden in drie groepen verdeeld en kregen opdrachten waarbij ze bewust lachten (lachende foto nabootsen), onbewust lachten (verschillende handelingen uitvoeren en uiteindelijk een lach op het gezicht krijgen) of een pen tussen de tanden moesten houden (wat lijkt op een glimlach).

Bij de eerste groep (bewust lachen) was er een duidelijk positief effect; bij de onbewuste lachers ook, maar minder sterk. De penbalancerende groep hield geen enkel geluksgevoel over aan de test. Het lijkt er dus op dat gezichtsuitdrukkingen niet alleen emoties versterken, maar ook in gang zetten.

Vaker bewust lachen kost niks en is de moeite van het proberen waard. Zeker als het de vijfde dag achter elkaar is dat het pijpenstelen regent en het om half 2 's middags al donker lijkt te worden. Het onderzoeksteam geeft wel aan dat het effect waarschijnlijk niet groot genoeg is om als therapie te dienen.