Spectaculaire resultaten met ketamine als middel tegen depressie

Bij zeker een derde van de depressieve mensen werken antidepressiva niet. Voor hen kunnen psychedelica een oplossing zijn. De eerste onderzoeksresultaten zijn alvast veelbelovend.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet al bijna tien jaar onderzoek naar het effect van ketamine op patiënten met zware chronische depressie, bij wie verder niets helpt. Sinds drie jaar wordt ketamine in het Haagse PsyQ/Parnassia, dat met het UMCG samenwerkt, ook echt als medicijn gebruikt. “Zelfs voor mensen bij wie de vooruitzichten heel slecht waren, kunnen deze psychedelica heel goed uitpakken”, verklaart psychiater Jolien Veraart bij HLN.

Ketamine is in de jaren zestig ontwikkeld als narcosemiddel voor paarden, maar uitgegroeid tot een bekende partydrug, die leidt tot een dromerige roes en een tripeffect. Al in de jaren vijftig werd er geëxperimenteerd met psychedelica, zoals lsd en paddo's, voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Maar daar kwam een einde aan toen president Richard Nixon begin jaren 70 alle drugs wilde verbannen uit de VS.

De laatste decennia is het onderzoek weer opgepakt en de bevindingen zijn spectaculair. Al na een paar uur ervaren patiënten een positief effect dat dagen en soms weken aanhoudt. Daarmee werken de middelen sneller en beter dan antidepressiva. “Deze behandeling kan heel erg effectief zijn”, zegt Veraart.