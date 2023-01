Zeespinnen kunnen hun billen en geslachtsdelen terug laten groeien

Als zeespinnen een bil of geslachtsdeel kwijtraken hoeven ze niet te vrezen: het groeit gewoon weer aan. Dat blijkt uit Duits onderzoek dat in Nature verscheen.

Volgens onderzoeker Gerhard Scholtz van de Humboldt University had niemand verwacht dat zeespinnen daartoe in staat waren. Voor zijn studie amputeerde hij achterpoten en billen van 23 jonge en volwassen zeespinnen.

De volwassen zeespinnen hadden pech: bij hen groeiden de verdwenen lichaamsdelen niet weer aan, maar ze bleven wel nog minstens twee jaar leven. De jonge zeespinnen daarentegen hadden in no time hun verloren billen en geslachtsdelen weer terug. Het grootste deel van hun dikke darm, anus, spieren en voortplantingsorganen groeide weer aan.

Van duizendpoten, spinnen en andere insecten is bekend dat hun poten teruggroeien als ze die verliezen, maar dat is wat anders dan volledige organen.

"We hopen dat dit mechanisme in geleedpotigen ons kan helpen bij de medische behandeling van ledemaatverlies of vingerverlies en dergelijke bij mensen", zegt Scholtz nog. "We proberen nu te achterhalen hoe het teruggroeien bij geleedpotigen werkt."