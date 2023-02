Nieuwe vermageringspil aan de horizon na ontdekking over het immuunsysteem

Een nieuwe pil tegen obesitas is op komst na een grote wetenschappelijke doorbraak. Onderzoekers in Spanje zeggen dat deze nieuwe therapie zich zal richten op immuuncellen, macrofagen genaamd, die het metabolisme kunnen reguleren op basis van het orgaan waarin ze zich bevinden. In experimenten met muizen voorkwam de behandeling dat de dieren zwaarder werden, ondanks het eten van een vetrijk dieet.

De behandeling voorkwam ook diabetes type 2 en leververvetting. Alle drie zijn sleutelcomponenten van het metabool syndroom. Het Spaanse team zegt dat de bevinding de deur opent naar betere behandelingen voor aandoeningen die verband houden met obesitas. Het opent ook de deur naar het afweren van diabetes en sommige vormen van kanker die verband houden met overgewicht.