Unieke bewegende MRI- beelden: de ogen zijn het verlengstuk van de hersenen

Of de proefpersoon een tenniswedstrijd aan het kijken was op het moment van de opnames, is onbekend. Wel is prachtig te zien op de bewegende MRI-scanbeelden hoe de ogen met grote zenuwkabels zijn ingeplugd in het brein.

Een medisch onderzoeker heeft meerdere foto's gemaakt met de MRI-scanner, om daarna het geheel aan elkaar te monteren. Het resultaat, op Twitter gepost door neurochirurg Oren Gottfried, laat een dwarsdoorsnede van het hoofd zien, waarbij de ogen van links naar rechts en terug bewegen.

Neurobioloog professor Andrew D. Huberman legt uit: “Als je uit deze beelden niet kunt opmaken dat de ogen een verlengstuk zijn van het brein, of anders gezegd dat de netvliezen gewoon bestaan uit hersenweefsel dat zich buiten de schedel bevindt, dan heb je een hersenscan nodig.”