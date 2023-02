Mensen hebben in de winter meer slaap nodig (dus niet gek dat je ‘s ochtends liever in bed blijft)

Menigeen vindt het in die koude donkere winter maar moeilijk om vroeg uit bed te komen. Dat komt niet alleen door een gebrek aan ochtendlicht. Mensen hebben in de winter ook echt meer slaap nodig.

We doen natuurlijk geen winterslaap, zoals andere dieren, maar we hebben in de wintermaanden wel een langere REM-slaap, blijkt uit nieuw onderzoek.

De REM-slaap, waarin we ook dromen, is direct gelinkt aan onze biologische klok en is daarom een goede graadmeter voor hoeveel slaap ons lichaam nodig heeft. En die REM-slaap bleek dus maar liefst een half uur langer in de winter. In totaal slapen we 's winters zelfs een uur langer dan in de zomer.

De resultaten golden ook voor mensen in steden die een verstoord slaappatroon hebben: ze hadden een langere REM-slaap in de winter en sliepen minder diep in de herfst.

Vroeger naar bed

Wel is het onderzoek uitgevoerd in een slaaplaboratorium bij mensen die toch al slaapproblemen hadden. De onderzoekers stellen dan ook dat hun studie eerst herhaald moet worden bij mensen met een gezond slaappatroon. Maar de verwachting is dat daar hetzelfde uitkomt, mogelijk zelfs met een nog sterker effect.

"Seizoensgevoeligheid is overal in elk levend wezen op deze planeet", verklaart onderzoeker Dieter Kunz in The Guardian. "Toch veranderen we onze activiteit niet in de winter, terwijl de menselijke fysiologie dan naar beneden wordt bijgesteld, met een gevoel van leeglopen in februari en maart." Kunz vindt dan ook dat we onze slaapgewoonten moeten afstemmen op de seizoenen door bijvoorbeeld vroeger naar bed te gaan in de winter of later te beginnen met werk of school.