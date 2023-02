Waarom worden we rood bij schaamte, wit bij angst en niet andersom

Onze huid, het grootste orgaan van je lichaam, denkt voortdurend met je mee. En soms worden huidreacties geactiveerd door het orthosympathisch zenuwenstelsel. Dat is het zenuwenstelsel dat handelt buiten je bewustzijn om.

Als we te maken krijgen met een prikkel die op één of andere manier bedreigend is, dan schiet ons stresssysteem in actie. Dat gebeurt onder invloed van hormonen. Bij stress is het zaak snel te reageren omdat de oorzaak van de stress gevaarlijk kan zijn. Bijvoorbeeld: er springt een beer uit het struikgewas.

“Binnen enkele seconden is er een toename in adrenaline en noradrenaline, twee stresshormonen die ervoor zorgen dat we snel kunnen reageren”, zegt psychiater Stephan Claes tegen Het Nieuwsblad. “Dat komt van pas als je bijvoorbeeld moet wegspringen voor een auto die op je komt afgereden.” De fight or flight-reactie, zeg maar. Het derde belangrijke stresshormoon is cortisol. “Dat komt pas na enkele minuten op gang, en zorgt ervoor dat de reactie langere tijd volgehouden kan worden. Cortisol laat het lichaam energie vrijstellen om het hoofd te kunnen bieden aan een blijvende stress-situatie.”

Dat we bleek worden, gebeurt onder invloed van die stresshormonen. Neuropsychiater Jan Van den Stock (KU Leuven): “Bij een schrikreactie kiest het lichaam ervoor om meer zuurstofrijk bloed te pompen naar de organen en lichaamsdelen die nodig zijn om snel te reageren. ” Je huis wordt niet gezien als belangrijk, dus daar gaat minder bloed naar toe en dus wordt je bleek.

Maar waarom we rood worden als we ons schamen - blozen - is minder duidelijk.

“Over blozen is inderdaad minder gekend, maar het is wel een erg fascinerend fenomeen”, zegt Van den Stock. “Het is tot nu toe het enige beschreven verschijnsel waarbij het orthosympatisch zenuwstelsel de aders doet uitzetten in plaats van vernauwen. Vermoedelijk heeft het een soort signaalfunctie: door rood te worden maak je aan anderen duidelijk dat je beseft dat je iets verkeerds hebt gedaan.”

Er zijn studies die lijken te bewijzen dat personen die rood worden, sneller vergeven worden voor hun fout en als meer betrouwbaar worden ervaren.

Van blozen heb je dus voordeel.