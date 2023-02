Waarom liegen zo ongezond is voor lichaam en geest

Liegen, je kunt er het beste maar geen gewoonte van maken. Niet alleen krijg je er een slecht geweten van, het is ook niet goed voor je gezondheid.

Uit onderzoek van de universiteit van Columbia blijkt dat mensen die met een geheim rondlopen, fysiek meer moeite hebben met het uitvoeren van normale dagelijkse taken. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het geheim is. Wat wel uitmaakt is hoe erg je er zelf mee zit.

Wie leeft met een leugen is bovendien gestrester dan wie open en eerlijk is. Het lichaam maakt meer van het stresshormoon cortisol aan, wat kan leiden tot een verstoord metabolisme en een hoge bloeddruk. Ook maakt leven met een leugen je somber en slecht gehumeurd. Verder is het niet goed voor je carrière.

Onze hersenen kunnen maar een paar dingen tegelijk. Hoe meer energie je verspilt aan het nadenken over je leugen, hoe minder er over blijft om je te focussen op andere dingen. Volgens de onderzoekers zouden zowel mentale als fysieke klachten, die samenhangen met het verzwijgen van geheimen, met de helft afnemen als je de waarheid vertelt. Dus voor je eigen gezondheid kun je je leugens maar het beste eerlijk opbiechten.