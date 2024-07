Donny Roelvink dacht 'bij elk hoofdpijntje': ik heb weer kanker

Donny Roelvink voelde zich lange tijd onzeker over zijn lichaam nadat hij was behandeld voor teelbalkanker. "Bij elk hoofdpijntje of hoge hartslag dacht ik: ik heb weer kanker", vertelt de 26-jarige Roelvink in een interview met het tijdschrift &C.

De zoon van Dries Roelvink kreeg eind 2022 de diagnose teelbalkanker. De diagnose kwam als een grote schok voor de realityster. "Ik heb even geëxperimenteerd met drank en drugs, maar ik heb zeker negentig procent van mijn leven gedisciplineerd en gezond geleefd. Daar doe ik zo mijn best voor, en dan ben ik ineens niet gezond."

Vooral in de fase na de behandeling voelde Roelvink zich onzeker over zijn lichaam. "Je hoort zo vaak dat het ineens terugkomt bij mensen en helemaal fout is. Maar hoe langer het geleden is, hoe minder ik ermee bezig ben." Hij probeert optimistisch te blijven, ook omdat de kanker "geen al te kwade variant" was. "Maar als er een brief op de mat valt met wanneer de eerstvolgende controle is, voel ik me, héél toevallig, wel altijd ineens niet lekker en heb ik weer pijn in mijn kruis. Dat wel."