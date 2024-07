Openbaar Ministerie: soeverein wilde gewapende opstand beginnen

ROTTERDAM (ANP) - De 44-jarige Arjan van de B. uit Deventer wilde een opstand beginnen tegen de Nederlandse overheid. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag gesteld tijdens de eerste rechtbankzitting, ter voorbereiding van de strafzaak tegen de man voor wapenbezit. De 25-jarige medeverdachte Rinke L. uit de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe heeft de wapens willens en wetens geleverd, volgens het OM.

De mannen werden op 5 april van dit jaar op heterdaad betrapt bij de overdracht van drie vuurwapens. Dat gebeurde op een parkeerplaats in Heeten, een dorp in de gemeente Raalte. Later vond de politie in de woningen van de mannen meer vuurwapens. In totaal zijn vijftien wapens in beslag genomen. "Met die hoeveelheid kun je een hoop ellende aanrichten in de samenleving ", aldus de officier van justitie in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. "Beide verdachten hadden geen morele bedenkingen hierbij."